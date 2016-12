Kalfsvlees Met Knolselder En Truffelsap

Dit gerecht is wat wij noemen ‘modern comfortfood.

Voor 4 personen heb je nodig:

400 gr kalfsfilet

1 knolselder

1 blikje truffelsap

wilde champignons

een krop little gem sla

een halve komkommer

paprikapoeder

olijfolie

boter

In een pan laat je een flinke klont boter smelten. Je bestrooit het kalfsvlees met paprikapoeder. Doe dat van hoog genoeg, dan is het poeder beter verdeeld over je vlees. En nu bak je het vlees rustig af, terwijl je het af en toe overgiet met het braadvocht. Intussen maak snij je slierten of linten van de geschilde knolselder en de komkommer. Een tagliatelle van groenten, om het zo te zeggen. Wanneer het vlees afgebakken is, haal je het uit de pan. Je voegt nog een klontje boer toe aan het braadvocht en bakt hierin de wilde champignons.

Als ze bijna gaar zijn, laat je de sla eventjes meebakken. Daarom gebruiken we little gem sla, dat is een kleine gekropte Romeinse sla die heel geschikt is om te bakken of grillen. Je mengt het truffelsap met een scheut olijfolie. Je stooft de slierten knolselder en komkommer even aan in boter, en je blust met een beetje truffelsap. Nu snijd je het kalfsvlees in dunne plakjes. Op elk bord leg je een bodem van champignons en sla, daarop komen de plakjes kalfsvlees. Daaroverheen de knolselder en komkommer, flink overgieten met het truffelsap, opdienen!