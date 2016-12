Hoe ziet de droomvrouw van Herman Brusselmans eruit?

Herman werkt ’s nachts, dan kan een middernachtsnack smaken, denken we. Ook als je geen schrijver bent. Voor 4 personen heb je nodig: 400 gr kalfsfilet 4 hamburgerbroodjes 1 tomaat (of een handjevol kerstomaatjes) 8 radijzen olijfolie Peper en zout 60 gr ...

Herman is een koffieliefhebber. Dit hebben we speciaal voor hem bedacht. En zo zie je ook dat je met koffie meer kan dan hem gewoon drinken. Dit heb je nodig: 400 gr verse tarbotfilet ½ groene, ½ gele en ½ rode paprika 1 bol look olijfolie herbamare of ...