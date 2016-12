Gierst Met Buratta En Pompoenpelmoes

Voor dit ontbijt heb je nodig:

1 burratta 100 gr gierst (quinoa kan ook)

70 gr havermoutmelk

3 dl appelsap 200 gr boterpompoen

40 gr ahornsiroop (je mag ook zeggen esdoornsiroop of, zoals de Canadezen die 80% van de wereldproductie voor hun rekening nemen, maple syrup)

2 pompelmoezen

een paar druppels limoensap

ananaskers

Je begint met het mengen van de gierst met het appelsap en de havermoutmelk. Dat mengsel laat je inkoken tot het vocht geabsorbeerd is door het graan. Intussen snij je de pompoen in carpaccio, dat zijn hele fijne schijfjes. Die laat je opkoken met de ahornsiroop.

Je snijdt de ananaskersjes in 4 partjes en laat die even mee aanstoven en dan laat je alles rustig afkoelen. Dat geeft je de tijd om de pompelmoezen op een bijzondere wijze te schillen: peler à vif. Onze trouwe kijkers herinneren zich misschien dat we dat ook deden met de mandarijntjes bij het ontbijt voor Valerie De Boosere. Het is een techniek die vaak gebruikt wordt bij citrusvruchten. Eerst snij je boven- en onderkant van de vrucht eraf. Bij peler à vif is het dan de kunst om met je mes net achter de schil te gaan en dan mooi de vorm van het fruit te volgen. Het is de bedoeling dat je ook het bittere wit aan de binnenkant van de schil wegsnijdt, rakelings langs het vruchtvlees zelf. Zo hou je pure smaak daarvan over, zonder ook maar een beetje schil. Op het internet vind je zeker instructiefilmpjes.

Wanneer je pompelmoezen geschild zijn, snijd je ze in partjes. Burratta is een Italiaanse verse kaas. De buitenkant is mozarella, binnenin zit een mengeling van mozarella, heerlijk smeuïg. Je snijdt de burratta in schijven. In elk bord lepel je een beetje gierst, daarop leg je een schijf burratta. Je schikt er de pompelmoespartjes op en daar komen dan nog de pompoenschijfjes bovenop. Je sprenkelt wat citroen over het geheel en je hebt een voedzaam en kleurrijk ontbijt klaar.