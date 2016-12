Geen radio nodig met Guga in de wagen

De broers speculeren over de gast van deze week. ...

Hoe je zijn naam uitspreekt, geen idee, maar dat Guga Baul een imitator en komiek is, blijken ze toch te weten. En zodra ze ontdekken dat hij ook een West-Vlaming is, zit de sfeer goed. Bij een koffie op het terras van zijn favoriete kroeg ’t Zeezicht, laat Guga el een paar van zijn stemmen horen. ...

Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, wordt wel eens gezegd. Dat is misschien wat overdreven, maar de dag stevig beginnen kan geen kwaad. Zeker niet als het een lange intense dag wordt, zoals bij Guga. Dit heb je nodig voor 4 personen: 100 gr t ...

Als je laat thuiskomt en nog zin hebt in een stevige hap, dan is deze tartaar ideaal. Voor 4 personen heb je dit nodig: 500 gr rundsvlees dat je zelf mag hakken 8 sneetjes spek 1 rode biet 1,5 cl notenazijn 4 cl raapzaadolie kruidenzout of herbamare 20 ...