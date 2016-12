Pijnlijke maandstonden? Cannabis-tampons zouden dé oplossing kunnen zijn!

Hoewel we natuurlijk niet voor iedereen kunnen spreken, denken we dat wij vrouwen het over één ding wel eens kunnen zijn: ongesteld zijn is hel op aarde. Ja, het is fijn om te weten dat je lichaam goed werkt en je later kinderen kunt krijgen, maar moet het in hemelsnaam zoveel pijn doen?

Het gevoel alsof er iemand met een mes in je onderbuik steekt, rugpijn, hoofdpijn, emotioneel totaal instabiel, noem het maar op. De lijst met menstruatiekwaaltjes is oneindig. Pijnstillers helpen amper, je kan niet de hele dag met een kruik rondlopen en er is niet genoeg chocolade op de wereld om je tevreden te houden.

Maar misschien is er nu dan eindelijk een oplossing voor deze menstruatiepijn, ironisch gezien in de vorm van een tampon. Wel in een heel speciale uitvoering, het is namelijk een tampon met cannabis. De Foria Relief tampons bestaan uit slechts drie ingrediënten: organische kokosboter, CO2-geëxtraheerde cannabisolie en cannabidiol (een van de hoofdingrediënten in marihuana). Volgens Morton Blake, gepensioneerd gynaecoloog en medisch directeur van een medicinaal-marihuana centrum in Californië, is cannabis een “fantastisch hulpmiddel” tegen menstruatiepijn.

Wanneer de tampons worden ingebracht, activeren de ingrediënten cannabinoïdereceptoren in de bekken. Die zorgen er vervolgens voor dat zenuwen in de baarmoeder, baarmoederhals en eierstokken pijn tegen gaan, waardoor je binnen acht minuten van je menstruatiekrampen af zou zijn. Doordat de cannabis alleen op deze plekken werkt, zul je dus niet high worden van de tampons – hoewel één klant aangaf er wel een “dromerig gevoel” van te krijgen.

De cannabis-tampons zijn helaas niet goedkoop. Per pak van vier betaal je omgerekend bijna veertig euro. Dan kan het maar beter werken!

Bron artikel: nsmbl