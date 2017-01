Mag je slapen met een tampon in?

Iedereen heeft al wel gehoord dat het niet gezond is om je tampon té lang te laten zitten. Dit omdat je zo je risico op de levensbedreigende bacteriële infectie, toxic shock syndrome, kan verhogen.

Maar wat wil dat nu zeggen voor je nachtrust? Moet je ’s avonds je tampon eruit halen, zodat je vagina ’s nachts kan “ademen”? Of mag met een tampon in gaan slapen?

Gecertificeerd gynaecologe Pari Ghodsi zegt dat het vooral van jouw menstruatie afhangt. De middelen die je overdag gebruikt, mag je evengoed ook ’s nachts gebruiken. Je keuze zal waarschijnlijk afhangen van hoe hevig je menstruatie op dat moment is. Als die heel zwaar is, kan het zijn dat je tampon je niet de hele nacht droog houdt.

Daarnaast hangt het ook van je slaappatroon af. Zo is het nooit aangeraden om een tampon langer dan acht uur te laten zitten. Als je van zin bent om lang uit te slapen, is het veiliger om voor maandverband te kiezen. Want een tampon te lang laten zitten verhoogt niet alleen je risico op toxic shock syndrome. Maar kan ook voor infecties zorgen.

Slapen met een tampon kan dus zeker en vast (onder de juiste omstandigheden). Zorg gewoon dat je je tampon vlak voor het slapengaan nog eens ververst.

