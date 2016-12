Last van een zweetgeurtje? Probeer deze tip!

Stinkende oksels, de besten onder ons hebben er wel eens last van. Al heb je je die ochtend uitvoerig gewassen, soms komt het geurtje zelfs door je deodorant door. Dankzij deze tip geuren je oksels de hele dag fris!

Wat heb je nodig?

Mannen deodorant

Talkpoeder

Hoe ga je aan de slag?

Was eerst je oksels om eventuele geurtjes weg te wassen. Droog je oksels en breng een degelijke laag deodorant aan. Deodorants voor mannen zijn niet alleen potenter en breder, waardoor ze meer oppervlakte bedekken, ze zijn vaak ook goedkoper. Je moet gewoon even zoeken naar een stick met een neutrale geur. Zodat je geen hele dag naar een mannenkleedkamer geurt. Kies daarnaast ook voor een deodorant in stickvorm. Die variant is effectiever dan de spuitbusvariant.

Breng, wanneer de laag deodorant nog wat klammig is, wat talkpoeder aan met een watje. Dit absorbeert het overtollige vocht dat toch nog vrijkomt. Vergeet je oksels niet te wassen alvorens je gaat slapen. Ander riskeer je geblokkeerde kliertjes en verstopte poriën.

Nadeel?

Hoewel zeer effectief, is deze methode niet bepaald subtiel. Je oksels zien er wit en poederig uit waardoor topjes zonder mouwen geen optie zijn. Het talkpoeder kan ook overdragen naar de binnenkant van je kledij. Op zich brengt dat geen schade toe, maar het kan er wel vreemd uitzien tijdens het omkleden.

Hoe hou jij je oksels fris?