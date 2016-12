Er is en manier waarop je je kleding kan 'ontkrimpen'

Het kan iedereen eens overkomen. Zelfs na ettelijke jaren was-ervaring en het ontcijferen van de hiërogliefen op het label, durven onze favoriete kledingstukken wel eens als poppenkleding uit de wasmachine te komen. En ook al zijn crop tops, soms wil je gewoon het full-size kledingstuk terug. Blijkbaar is niet alle hoop vervlogen, want er is een manier waarop je jouw kledingstuk kan 'ontkrimpen'.

Wat heb je daarvoor nodig?

70 ml baby shampoo

Wat warm water

Twee droge handdoeken

Hoe ga je aan de slag?

Vul een emmer of een spoelbak voor de helft met warm water Giet de baby shampoo hierbij Gooi het kledingstuk erin en laat 30 minuten weken Wring het kledingstuk uit, zonder te spoelen, en leg op een droge handdoek Rol de handdoek, met het kledingstuk, op tot een worst en knijp het overtollige vocht eruit Haal je kledingstuk uit de handdoek en leg het plat op een nieuwe, droge handdoek. Rek nu voorzichtig het kledingstuk uit naar de gewenste vorm en laat drogen

Je kledingstuk zou nu terug uitgerokken moeten zijn naar zijn originele vorm! Let wel: deze truc werkt niet op wollen kledingstukken.

Bron artikel