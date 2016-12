Dit is de beste pony voor jouw gezichtsvorm

Iedere vrouw twijfelt wel eens over het knippen van een pony. Maar al te vaak is het resultaat achteraf teleurstellend. Dit komt waarschijnlijk omdat je niet de juiste pony voor jouw gezicht hebt gekozen.

Er zijn zoveel zaken waar je rekening mee moet houden. Staat een pony je wel? En wat voor pony dan? Er zijn zoveel soorten… Over dat laatste hoef je je in ieder geval geen zorgen meer te maken, want wij zetten op een rijtje welke pony het beste bij jouw gezichtsvorm past.

Rond gezicht

Schuine pony's zijn perfect voor de vrouwen gezegend met een ronder gezicht. De schuine lagen doen je wangen slanker lijken. Kies liever voor een pony met zachte puntjes dan een met een harde lijn. Zo gaat hij mooier over in de rest van je haar.

Een foto die is geplaatst door Gwen (@gwen_marvel) op 31 Aug 2016 om 4:31 PDT

Vierkant gezicht

Een volle, langere pony kan je sterke kaaklijn wat verzachten. Om ook je jukbeenderen wat te verzachten kan je de kapper vragen de zijkanten wat langer te laten.

Een foto die is geplaatst door Zooey Deschanel (@zooeydeschanel) op 14 Feb 2014 om 10:41 PST

Ovaal gezicht

Vrouwen met een ovaal gezicht kunnen doen wat ze willen. Bijna elke pony staat goed bij dit soort gezicht. Wil je jouw symetrische gezicht wat benadrukken? Kies dan voor 'curtain bangs'. Deze kan je enorm makkelijk laten uitgroeien, eens je je pony beu bent.

Een foto die is geplaatst door Alexa (@alexachung) op 2 Jun 2016 om 8:56 PDT

Rechthoekig gezicht

Door te kiezen voor een pony met dikke en langere zijkanten, wek je de ilusie van een ovaler gezicht.

Een foto die is geplaatst door Damn it Vogue! (@damnitvogue) op 30 Aug 2016 om 8:51 PDT

Hartvormig gezicht

Wil je jouw voorhoofd iets kleiner doen lijken? Kies dan voor een piekerige, gelaagde pony.

Een foto die is geplaatst door Gigi Hadid (@gigihadid) op 11 Apr 2016 om 8:15 PDT

Bron artikel