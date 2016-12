Chocoladetaart als ontbijt is...goed voor je?

Af en toe zien we zo'n nieuwtje voorbij zwerven op het internet waar we helemaal vrolijk van worden. Dit is er zo eentje! Culinair directrice Liz Moskow van de Sterling Rice Group vertelde aan Food Business News dat het eten van chocoladetaart als ontbijt een serieuze food-trend wordt in 2017. Als early adopters willen wij daar de rest van 2016 alvast mee gaan experimenteren.

Liz komt natuurlijk niet zomaar op dit idee. Eerder werden er al talloze wetenschappelijke studies gehouden over de gezondheidsvoordelen van pure chocolade. Zo bracht een studie van Syracuse University naar voren dat het eten van pure chocolade je cognitieve vermogens, zoals abstract redeneren, geheugen en focus, verbetert. Een andere studie van de universiteit van Tel Aviv suggereerde daarnaast dat je chocolade het best tijdens je ontbijt kunt eten, omdat je metabolisme dan het meest actief is en je dan nog de hele dag hebt om de chocolade te verbranden.

Dus een stuk chocolade in de ochtend is niet alleen gunstig voor je focus doorheen de werkdag, maar is ook nog eens het optimale moment voor je metabolisme! Liz voorspelt dat deze trend vooral voelbaar zal zijn in ontbijt- en lunchzaken: “Combining those two studies and the likeability of having dessert for breakfast, we predict that breakfast might start seeing brunch amuse-bouche chocolate cakes or brunch and breakfast restaurants incorporating a robust dessert menu.”

Wij kijken er alvast enorm naar uit! Al moeten we even vergeten dat er gezondere ontbijtopties, met meer proteïne en koolhydraten, bestaan. Maar het is wel een geldig excuus om je af en toe eens te laten gaan in de ochtend.

Bron artikel