9 tekenen dat je in een giftige relatie zit

Heb je het gevoel dat je partner niet echt van je houdt? Dat je nooit goed genoeg voor hem/haar bent? Of maakt jullie relatie je onzeker? Dan zit je misschien in een giftige relatie!

1. Er hangt een constante spanning

Je partner vaak gefrustreerd? Voelt hun aanwezigheid als een tikkende tijdsbom? Kan je pas echt ontspannen wanneer hij/zij de kamer of het huis uit is?

Als je niet jezelf kan zijn in hun aanwezigheid, is de relatie niet gezond voor jou. In een gezonde relatie hoor je je veilig te voelen om jezelf te zijn.

2. Eindeloze kritiek

Heeft je partner vaak kritiek op je? Ben je vaak gestresseerd omdat je het gevoel hebt dat je hem/haar nooit gelukkig lijkt te maken? Durft hij/zij je wel eens te ondermijnen in het openbaar, bij familie of vrienden?

Een relatie moet een evenwaardige partnerschap zijn. Als je partner je meermaals het gevoel geeft dat je minderwaardig bent, zit je in een disfunctionele, ongezonde relatie.

3. Ontwijkingsgedrag

Heb je het gevoel dat je partner niet echt graag bij je is? Krijg je verwarrende boodschappen van hem/haar? Zegt je partner regelmatig dat hij van je houdt, maar spreken zijn daden dat tegen? Stoot hij je af om je achteraf te verwijten dat jij te afstandelijk bent?

4. Hij weigert te praten over zijn problemen

Verandert je partner telkens het onderwerp wanneer je hem/haar met iets confronteert? Lijkt de oorzaak van al zijn/haar problemen plots bij jou te liggen?

Als je partner weigert te luisteren naar jouw problemen of de oorzaak van de zijne bij jou legt, zit je hoogstwaarschijnlijk in een doelloze, giftige relatie.

5. Speelt hij/zij het smerig?

Van scheldwoorden tot niet-zo-lieve-koosnaampjes. Iemand kwetsen draagt NOOIT bij tot een gezonde manier van communiceren.

6. Je bent jezelf niet meer

Verander je je doen en laten voor je partner. Begin je je smaken aan te passen naar zijn/haar verwachtingen? Begin je te twijfelen over dagdagelijkse zaken waarbij je daarvoor nooit stil stond?

Wanneer je het gevoel hebt dat je jezelf niet kan zijn, is er geen sprake van authentieke liefde.

7. Je partner gedraagt zich als je vader/moeder

Hij/zij zegt je welke carrièrekeuzes je moet maken, wat je wel of niet aan mag doen van kleding en met wie je niet weg mag gaan.

Een partner die zich meer gedraagt als een overbetrokken ouder zal je nooit naar waarde schatten. Je blijft een minderwaardig speelding dat moet gehoorzamen. Wat jij wil doet er niet toe.

8. Je partner weet precies wat jou een schuldgevoel geeft

Je partner doet nooit iets liefs zonder er iets voor terug te willen. Hij/zij heeft methodes om je een schuldgevoel aan te smeren waardoor ie zijn/haar zin krijgt.

9. Je verzwijgt veel voor je vrienden en familie

Voor buitenstaanders lijkt jullie relatie perfect. Jij lost niet al te veel over jullie privéleven om dit zo te houden. Maar mensen die jou beter kennen voelen misschien wel aan dat er iets mis is. Waarschijnlijk hebben ze al laten vallen dat ze je partner niet goed voor je vinden.

Tijd om naar die vrienden te luisteren! Verlaat een giftige relatie voordat je zelfvertrouwen volledig verwoest is. Iedereen verdient iemand die oprecht, ongecompliceerd en volhartig van hun houdt.