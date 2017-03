Big Miracle

Oktober 1988, Barrow, in het noorden van Alaska. Drie grijze walvissen zitten vast in het zee-ijs. Ze kunnen nauwelijks ademhalen en riskeren te verdrinken. Journalist Adam Carlson maakt er een tv-reportage over, met de bedoeling het lot van de beesten onder de aandacht te brengen. Rachel Kramer, Adams ex-vriendin en lid van de milieubeweging Greenpeace, vervoegt hem en zet een reddingsactie op touw. Ze probeert zowel de Amerikaanse als Russische overheid te mobiliseren om helikopters en een ijsbreker in te zetten.