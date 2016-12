De succesvolle, alleenstaande zakenvrouw Kate Holbrook heeft heel lang haar carrière laten voorgaan op haar privéleven. Nu ze 37 is, wil ze toch nog graag een kind. Wanneer Kate te horen krijgt dat haar kans om zwanger te worden bijna nihil is, besluit ze een draagmoeder in te schakelen. De vrijgevochten losbol Angie meldt zich voor deze taak. De twee zijn elkaars tegenpolen en het blijkt niet zo eenvoudig om Angie op haar taak voor te bereiden.