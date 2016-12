Annie Claus is Coming to Town

Annie, de dochter van de Kerstman, reist tijdens het kerstseizoen naar het zonnige Californië in de hoop er avontuur en liefde te vinden. Terwijl de Kerstman zijn dochter in de gaten houdt door middel van een magische sneeuwbol, arriveert Annie in Los Angeles. Ze maakt er kennis met Lucy, de eigenaar van Candy Cane Inc., en haar dochter, en neemt ook een baan aan bij Wonderland Toys. Annie raakt gefascineerd door Ted, de eigenaar van Wonderland Toys. Hij heeft moeite om zijn bedrijf staande te houden omdat ouderwets speelgoed niet meer zo goed verkoopt in het digitale tijdperk.