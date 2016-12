Aflevering 7: Annelies Törös

Natuurlijk kennen de Boxy’s Miss België 2015 niet. Annelies Törös, hoe spreek je dat uit? En hoe ziet ze eruit? De broers nemen er snel een tablet bij en zien dat het goed is.

Een miss let op haar lijn, dat kan niet anders. En ze heeft energie nodig om de hele dag door te blijven stralen. Dan kan je dag beter gezond beginnen, met een ontbijt van kastanjes, gedroogd fruit en peren, vers geplukt in de tuin.

De broers hebben afgesproken bij Annelies thuis, waar ze samenwoont met haar moeder en haar zus. Met hun ontbijt palmen ze meteen het hart van miss en mama in. En Annelies lost hun prinsessenverwachtingen volledig in: een roze gestreepte slaapkamer en rijen en rijen schoenen.

Nadat vastgesteld is dat het Miss Belgiëlint haar beter staat dan Stefan, neemt Annelies de broers mee naar de fitnesszaal. In haar roze autootje, jazeker. Tijdens de rit willen ze weten hoe bloot Annelies zou gaan voor een blad en hoe slim je moet zijn als miss. “De hoofdstad van Vlaanderen? Antwerpen zeker? Of Gent.”

Even mee op de fiets, meer fitness hoeft niet voor de Boxy’s. Die Annelies wel hard doen trainen, “want dat heeft ze nodig, een strenge coach”. Maar een miss slaat meteen terug. De broers mogen even laten zien hoe goed ze kunnen defileren. Dat valt tegen, die voeten mooi achter elkaar…

Annelies wordt verwacht op een fotoshoot, samen met de Vlaamse kandidates voor Miss België 2016. Het wordt de eerste keer dat de Boxy’s koken tussen aan- en aflopende jongedames in bikini. Het mag een wonder heten dat de verse coquilles zo perfect fijn gesneden zijn. Als dankjewel mogen ze de galajurk kiezen waarin Annelies op de foto gaat. En sprookjesprinsgewijs haar schoentjes aan de voet steken.

Vier maanden later is Annelies haar laatste dagen als Miss België aan het aftellen. De broers komen de repetities volgen van de show waarin ze haar kroontje zal doorgeven. En ze mogen meer dan volgen, ze mogen mee de openingsdans repeteren. Koken zit de broers meer in het bloed dan dansen, duidelijk. En “plezante surprise!”, ze mogen in de jury mee kiezen wie Miss België 2016 wordt. Ex-miss Annelien Coorevits somt nog even de kwaliteiten van een miss op, maar de Boxy’s hanteren uiteraard hun eigen criteria. “Altijd graag gedaan, keuringen.”

De broers laten Annelies niet verder repeteren zonder een versterkende maaltijd: Simmenthalrundsvlees dat smelt in je mond. Bij het afscheid voelen ze al wat van de weemoed die Annelies over een paar dagen zal voelen, wanneer haar jaar als Miss België onherroepelijk voorbij is.