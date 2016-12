Aflevering 6: Herman Brusselmans

Zwart lang haar heeft Herman, dat weten de Boxy’s. Verrassend zacht haar, om jaloers op te zijn. En hij neemt geen blad voor de mond, prima, “we zullen goed overeenkomen!”. Herman signeert op de boekenbeurs. Voor de dertigste keer, vertelt zijn ex-vrouw Tanja. Als ze de rij zien, vragen de broers zich af waaraan Herman zijn sexappeal te danken heeft. En waarom hij zo grof van taal is in zijn boeken, terwijl hij toch veel belang hecht aan beleefdheid. “In iedereen zitten verschillende persoonlijkheden.”

Tussen de boeken bereiden de Boxy’s tarbot met paprika en koffie, een zomers gerecht. Een beetje vreemd als ontbijt, maar Herman werkt ’s nachts en zijn dag begint rond half drie. Geen beurs zonder boekenkoks. Stefaan laat zijn arm signeren door Pascale Naessens en de broers geven Jeroen Meeus een schouderklopje.

‘s Anderendaags ontvangt Herman de broers in zijn loftje in het hart van Gent, met zicht op de Leie en een treurwilg. Perfect decor bij zijn zwartgalligheid, waartegen hij pillen neemt. Het is half drie, dus ontbijttijd. Dit keer een eitje Onassis. Het vuur is in geen 6 jaar gebruikt, want Herman wil en kan niet koken. Dat zou hem nochtans helpen bij zijn zoektocht naar een vrouw, denken de Boxy’s, als ze ontdekken dat Herman zich ingeschreven heeft bij een relatiebureau. Hermans werkomgeving is veel soberder en ordelijker dan de broers gedacht hadden.

En hoe gaat dat nu, schrijven? Eens de eerste zin op papier staat, is Herman vertrokken. En dan schrijft hij rap. Zoals hij rap eet. “Alles moet rap, behalve seks.” Na een stadswandeling maken de broers nog een midnight snack, een burger met kalfsvlees en parmezaan. Ze hebben deugd van de deugd die Herman ervan heeft. Dat ze Vincent Kompany niet kennen en niet weten hoe lang een match duurt, vergeeft hij hen, want Herman heeft respect voor mensen die iets kunnen, elektriciens, ambachtslui, koks… De Boxy’s zijn eensluidend: “een artiest in hart en nieren”.