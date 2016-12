De 17-jarige Tom en zijn broer Lucas lijden aan mucoviscidose, een genetische ziekte die hun longen langzaam sloopt. Tom heeft het moeilijk met zijn korte levensverwachting en brengt daarom veel tijd door bij een criminele bende uit zijn buurt. In het ziekenhuis maakt hij kennis met Xavier, ook muco-patiënt, maar een vechter tot het bittere einde. Xavier is een onverbeterlijke optimist, zelfs wanneer hij door zijn vriendin Anneleen in de steek gelaten wordt. Zijn levenslust straalt af op Tom, die op zijn beurt zijn hart verliest aan de eigenzinnige Eline. Het meisje zit al maanden in quarantaine op haar kamer, waardoor de twee mekaar niet kunnen aanraken. Dat belet hen echter niet om een mooie romance te beginnen.